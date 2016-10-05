Известный актер театра и кино: от Украины Крым никуда не денется — его нельзя утащить в Магадан

Массовый протест в 2013-2014 годах на Майдане, оккупация Россией Крыма и продолжающаяся третий год война на Донбассе не привели к тому, что чистых, умных и патриотичных украинцев стало больше.

Об этом российский актер театра и киноАнатолий Пашинин заявил на чате в "Главреде".

"Чистых, разумных, осознанных и патриотичных стало гораздо меньше: их убивали на Майдане, за городом, да и сейчас убивают на фронте, отняв вооружение и запретив вести какие-либо активные действия", — рассказал актер.

В то же время Крым, по его словам, от Украины никуда не денется: "Его же нельзя откопать и утащить куда-то в Магадан. Но то, что качественный перелом произошел — это очевидно".

"Додушить бы этих бывших вожаков и комсомольцев, да и все... Они всю жизнь построили на том, что обманывали людей, и уже не раз показали, что с легкостью предают любые идеалы, которые сами себе и выдумали", — резюмировал Анатолий Пашинин.

Напомним, ранее Пашинин заявил: Я — за тотальную войну, никаких отводов войск на Донбассе.

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