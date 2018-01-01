Синоптики предупредили, каким областям Украины грозят ливни, град и шквалы

В воскресенье в Карпатах возможны сильные дожди, отметили в Укргидрометцентре.
В Карпатах и на Прикарпатье ожидаются сильные дожди, говорится на сайте Укргидрометцентра.
"14 июля в южных, восточных, Днепропетровской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
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