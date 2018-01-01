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Синоптики предупредили, каким областям Украины грозят ливни, град и шквалы

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В воскресенье в Карпатах возможны сильные дожди, отметили в Укргидрометцентре.

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В воскресенье в восточных областях нашей страны будут грозы, град и шквалы, спрогнозировали в Укргидрометцентре 1zoom.ru
В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в воскресенье, 15 июля, в восточных областях нашей страны будут грозы, местами — град и шквалы 15-20 м/с.

В Карпатах и на Прикарпатье ожидаются сильные дожди, говорится на сайте Укргидрометцентра.

"14 июля в южных, восточных, Днепропетровской и Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

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В воскресенье в восточных областях нашей страны будут грозы, град и шквалы, спрогнозировали в Укргидрометцентре Скриншот с meteo.gov.ua

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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погода, Укргидрометцентр, непогода
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