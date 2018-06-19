Погода в Украине до конца лета-2018: когда ждать +40 градусов

Погода в Украине в конце этой недели обещает быть дождливой, даже похолодает, но вот конец лета еще испытает здоровье украинцев жарой.

Такой прогноз озвучил директор Укргидрометцентра Николай Кульбида в комментарии "Обозревателю".

"Атмосферный фронт, который принесет изменение погоды в Украине, мы ждем 22-23 июня. Он придет с запада и перенесется на восток страны. Пройдут дожди, которые, в частности, охватят территорию восточных и южных областей. С 23 июня снизится температура воздуха и составит 18-23 градусов вместо 25-30", – сообщил Кульбида.

Однако вторая половина лета, по его словам, ожидается крайне жаркой: "В июле-августе температура +35 градусов, а может и +40 градусов, однозначно будет наблюдаться в южных, центральных и восточных областях Украины".

Такой прогноз главный синоптик страны объяснил тем, что последние 25 лет в Украине средняя температура июля-августа выросла на 2-2,5 градуса.

Ранее британские и украинские синоптики рассказали, какой будет погода летом-2018. Британцы заверили, что нынешний год будет не самым теплым за 138-летнюю историю наблюдений.

Как сообщалось, этнолог, исследователь народной метеорологии Александр Васянович говорил, что лето в 2018-м, скорее всего, будет холодным. Эксперт подчеркнул, что, в целом, судя по народным приметам, этот год ожидается не очень теплым.

А народный синоптик Леонид Горбань озвучил прогноз погоды в Украине на ближайшие три года. Украинцев ждут затяжные зимы и холодные весны, а урожайность будет низкой.