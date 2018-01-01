Синоптики предупредили, когда в Украине будет чрезвычайный уровень пожарной опасности

Очень высокий уровень опасности возгораний не ожидается только на большей части Закарпатья, отметили в Укргидрометцентре.

В Украине 9-11 июня будет чрезвычайный уровень пожарной опасности, предупредили в Укргидрометцентре Світ 24

На большей части территории Украины с субботы по понедельник — 9-11 июня — будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Очень высокого уровня опасности возгораний нет только на большей части Закарпатской области, говорится на сайте Украинского гидрометцентра.

"9-11 июня в Украине, кроме большинства районов Закарпатья, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности", — отмечается в сообщении.

Ранее директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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