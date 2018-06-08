Слабый дождь с грозой. В Укргидрометцентре спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве на выходных — 9-10 июня, днем температура воздуха не превысит 27 градусов со знаком плюс.

В столице в субботу днем ожидается слабый дождь с грозой, а в воскресенье — без осадков, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 9 и 10 числа днем температура воздуха составит +25… +27 градусов, а ночью — +14… +16.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.