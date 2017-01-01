Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на Новый год и Рождество

Последние дни уходящего года и первые дни 2018 будут почти весенними.

Reuters

Синоптики спрогнозировали погоду в Украине в новогодние и рождественские дни.

Последние дни уходящего года и первые дни 2018 будут почти весенними. Украинцев ждет плюсовая температура днем, периодически будет идти дождь, иногда мокрый снег.

Как сообщает Укргидрометеоцентр, 30 декабря, в западных областях облачно с прояснениями, без существенных осадков, лишь на Закарпатье мокрый снег и дождь. Температура ночью и днем от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. В связи с метелью на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность третьего уровня.

На остальной территории облачно, дождь. Ночью в Винницкой, Киевской и Черниговской областях сильный дождь. Температура в течение суток 1-6 градусов тепла, днем в южной части и в Днепропетровской области местами 8-11 градусов.

Ветер в Украине юго-восточный с переходом на Правобережье на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве будет облачно. Ночью сильный, днем умеренный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура на протяжении суток 3-5 градусов тепла.

В Новый год, 31 декабря, в Украине будет облачно с прояснениями. Ночью в восточных областях небольшой дождь, на крайнем западе небольшой снег. Днем, кроме большинства южных областей, небольшие осадки.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла, на юге 3-8 градусов тепла.

Киевлян ждет облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем небольшой дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около нуля, днем 1-3 градусов тепла.

Первый день нового года, 1 января, также будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков, лишь ночью в западных областях небольшой дождь.

Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза, на западе 1-4 градусов тепла. Днем в Украине, кроме востока, 3-8 градусов тепла.

В Киеве — облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около нуля, днем 5-7 градусов тепла.

Во вторник, 2 января, в западной части небольшой дождь, местами с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью от 4 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем 1-7 градусов тепла, на юге до 11 градусов тепла.

В Киеве без существенных осадков. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла.

3 января, Украину, кроме восточных областей, накроют небольшие дожди, местами с мокрым снегом. На остальной территории без существенных осадков.

Температура ночью от 4 градусов тепла до 2 градусов мороза. Днем 1-7 градусов тепла, на юге до 11 градусов тепла.

Столицу ждет небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью 0-2 градуса тепла, днем 3-5 градусов тепла.

4-5 января дождь и мокрый снег, 6-8 января преимущественно без осадков.

Температура ночью от 2 градусов тепла до 4 градусов мороза. Днем 0-6 градусов тепла. На юге ночью 0-5 градусов тепла, днем 3-8 градусов тепла.

Напомним, в Киеве 29 декабря был побит очередной температурный рекорд - специалисты зафиксировали самую теплую ночь с 1881 года.