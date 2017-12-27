Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве в новогоднюю ночь

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в Киеве в новогоднюю ночь — с 31 декабря на 1 января — температура воздуха может составить от нуля до двух градусов мороза.

В первый день нового — 2018 года — днем температура воздуха может прогреться до двух градусов со знаком плюс, говорится на ее странице в Facebook.

"В Киеве в ночь на 1 января ожидается 0-2 градуса мороза. Днем 0 +2 градуса. Без существенных осадков", — написала эксперт.

Напомним, 18 декабря в Киеве был сильный снегопад, из-за него на дорогах образовались километровые пробки, утром в город запретили въезд крупногабаритному транспорту, аэропорт "Киев" (Жуляны) перенаправил свои рейсы в "Борисполь".