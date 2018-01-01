Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве будет почти +30

В столице на следующей неделе ожидаются дожди, предупредили в Укргидрометцентре.

В Киеве 9-10 июля будет +29, спрогнозировали в Укргидрометцентре УНИАН

Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в понедельник и во вторник, 9-10 июля, днем в Киеве температура воздуха достигнет 29 градусов со знаком плюс (8 числа ожидалось до +27).

В среду и четверг, 11-12 июля, в столице ожидается дождь, днем — +25… +27, ночью — +14… +16, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 9-10 числа осадков не будет, днем температура составит 27… 29, а ночью 17… 19 градусов со знаком плюс.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.

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