Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве немного потеплеет

В столице 21 мая не ожидаются осадки, отметили в Укргидрометцентре.
В столице в понедельник — 21 числа — не ожидаются осадки, днем +18… +20, а ночью только +8… +10 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.
По данным синоптиков, во вторник днем возможен дождь с грозой, а ночью температура воздуха максимально может составить +12 градусов.
Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.
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