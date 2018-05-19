Осадки, снижение температуры. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве на выходных — 19-20 мая, ожидаются дожди с грозами.

В столице осадки возможны днем, а также ночью, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, 19 мая днем ожидается +20… +22 градуса, ночью — 11… 13 со знаком плюс, а 20 числа температура воздуха немного снизится.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.