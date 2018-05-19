Синоптики спрогнозировали, когда в Киеве немного потеплеет

В Украинском гидрометцентре спрогнозировали, что в Киеве немного потеплеет во вторник, 22 мая, температура воздуха может достигнуть 23 градусов со знаком плюс.

В столице в понедельник — 21 числа — не ожидаются осадки, днем +18… +20, а ночью только +8… +10 градусов, говорится на сайте Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, во вторник днем возможен дождь с грозой, а ночью температура воздуха максимально может составить +12 градусов.

Ранее директор Укргидрометцентра Николай Кульбида говорил, что с июня по август во всех областях нашего государства ожидается жаркая погода, с превышением температурной нормы до 2,5 градусов.