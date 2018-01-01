Сколько будут стоить роды в Украине-2018: разъяснение Минздрава

Бесплатными останется оказание ряда медуслуг и предоставление отдельных лекарств.

УНИАН

После внедрения медреформы часто можно было встретить новость, что роды в Украине станут платными.

Однако Минздрав объявил, что официально роженицам платить не надо. В сообщении отмечается, что медицинские услуги, связанные с беременность и родами, будут оказываться полностью за счет государства. "Государство гарантирует полную оплату медуслуг за счет госсредств, связанных с ведением беременности и родами", – подчеркнула пресс-служба МОЗ.

Также бесплатными останутся оказание медуслуг и предоставление лекарств, связанных с:

первичной медицинской помощью (профилактика, диагностика, лечение болезней и состояний в амбулаторном режиме);

экстренной медицинской помощью;

специализированной медицинской помощью (профилактика, диагностика и лечение в стационарном режиме, в том числе и дневном);

высокоспециализированной медицинской помощью (лечение с применением сложных, уникальных или ресурсоемких методов лечения с научно обоснованной эффективностью и пр.);

медицинской реабилитацией;

медицинской помощью детям до 16 лет;

паллиативной медицинской помощью (избавление от боли и облегчение тяжелых проявлений заболеваний неизлечимо больных граждан).

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