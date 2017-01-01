Смертельная стрельба в Киеве: второй пострадавший в удовлетворительном состоянии

Директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало прокомментировал стрельбу в Киеве.

В полиции опровергли смерть раненого в Киеве Скриншот

Раненный во время стрельбы, которая произошла 29 января в Шевченковском районе Киева, находится в удовлетворительном состоянии.

Таким образом директор департамента коммуникации Нацполиции Украины Ярослав Тракало опроверг информацию о том, что второй раненый в ходе стрельбы в помещении лотереи скончался в машине сокрой помощи.

На вопрос относительно информации о том, что второй раненный в перестрелке возле станции метро "Берестейская" якобы умер в карете "скорой", Тракало сказал: "Не соответствует действительности эта информация. У него состояние удовлетворительное. У него ранение не живота, как пишут, а руки", — сказал он в комментарии УНИАН.

Ранее сообщалось, что 29 января, в Шевченковском районе Киева застрелили мужчину.

Как рассказали в полиции, в помещении "Национальной лотереи" произошел конфликт между сотрудниками двух частных охранных фирм, который закончился летальным исходом.

Напомним, в Киеве еще один конфликт закончился стрельбой, есть раненые.