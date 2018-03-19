СМИ раскрыли подробности самоубийства героя АТО: до смерти общался с медиками

Погибший не оставил записку, подтвердили в полиции Николаевщины.

Владислав Волошин умер через несколько часов после суицида Скриншот видео с youtube.com

Летчик-герой АТО, исполняющий обязанности директора коммунального предприятия "Николаевский международный аэропорт" Владислав Волошин совершил суицид в воскресенье, 18 марта, в 13:30, а умер около 15:00.

Когда приехали медики, он был жив, общался с ними, рассказал "Украинской правде" собеседник в полиции Николаевской области.

"Записку он не оставил… Он не сообщил никакой информации, никого не обвинил, причин (своего поступка — Ред.) не объяснил. Общался с медиками, мог говорить, но не сказал ничего, что помогло бы следствию", — отметил источник.

Пресс-секретарь полиции Николаевщины Елена Бережная подтвердила информацию об отсутствии записки и тот факт, что на момент прибытия скорой герой был жив и мог говорить, но деталей разговоров не раскрыла.

Напомним, Владислав Волошин выстрелил в себя 18 марта в Николаеве в собственной квартире. Раненого срочно госпитализировали, но в больнице скорой медицинской помощи он скончался. Позже СМИ назвали возможную причину самоубийства летчика.