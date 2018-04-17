Спецслужбы США задержали руководителей космической отрасли Украины. Или нет

Чиновников якобы подозревают в незаконном сотрудничестве с Северной Кореей.

Ракеты КБ "Южное". Скриншот видео с youtube.com

Руководство космической отрасли Украины, по предварительным данным, спецслужбы США задержали на 34-м космическом симпозиуме в штате Колорадо из-за

Ряд российских СМИ во вторник перепечатали новость с сайта "Новости Украины" о якобы задержании председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и главы Конструкторского бюро "Южное" Александра Дегтярева.

По данным издания, чиновников подозревают в незаконной продаже в Северную Корею проектной документации для северокорейской ракетной программы. Для выяснения обстоятельств дела в Колорадо из Вашингтона экстренно вылетел посол Украины в США Валерий Чалый.

В то же время ведущие американские СМИ о задержании украинских чиновников молчат.

При этом Минюст США информацию о задержании не подтверждает, пишет РИА Новости. "Я лично не могу подтвердить это вам", — сказал собеседник агентства, пообещав перенаправить запрос дальше.

В посольстве Украины также оперативный комментарий предоставить не смогли.

Напомним, у Порошенко назвали провокацией сообщения СМИ об украинских двигателях для ракет КНДР. Каким образом тихо и незаметно можно провести в КНДР огромный двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, пишет Горковенко.

Кроме того, в 2002 году США обвинили Украину в продаже Ираку нескольких радиолокационных комплексов "Кольчуга". Доказать факт продажи "Кольчуг" Соединенным Штатам так и не удалось даже после проведения военной операции в Ираке.