Спецслужбы США задержали руководителей космической отрасли Украины. Или нет

Чиновников якобы подозревают в незаконном сотрудничестве с Северной Кореей.
Ряд российских СМИ во вторник перепечатали новость с сайта "Новости Украины" о якобы задержании председателя Государственного космического агентства Украины Павла Дегтяренко и главы Конструкторского бюро "Южное" Александра Дегтярева.
По данным издания, чиновников подозревают в незаконной продаже в Северную Корею проектной документации для северокорейской ракетной программы. Для выяснения обстоятельств дела в Колорадо из Вашингтона экстренно вылетел посол Украины в США Валерий Чалый.
В то же время ведущие американские СМИ о задержании украинских чиновников молчат.
При этом Минюст США информацию о задержании не подтверждает, пишет РИА Новости. "Я лично не могу подтвердить это вам", — сказал собеседник агентства, пообещав перенаправить запрос дальше.
В посольстве Украины также оперативный комментарий предоставить не смогли.
Напомним, у Порошенко назвали провокацией сообщения СМИ об украинских двигателях для ракет КНДР. Каким образом тихо и незаметно можно провести в КНДР огромный двигатель для межконтинентальной баллистической ракеты, пишет Горковенко.
Кроме того, в 2002 году США обвинили Украину в продаже Ираку нескольких радиолокационных комплексов "Кольчуга". Доказать факт продажи "Кольчуг" Соединенным Штатам так и не удалось даже после проведения военной операции в Ираке.