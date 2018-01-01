Стало известно, где в Киеве планируют открыть музей секса

Перед входом в будущий музей уже открылась эротическая кофейня.
Новое заведение откроется на Подоле, однако точный адрес будет назван позже, пишет The Village.
"Изучая опыт зарубежных заведений, мы обратили внимание, что большинство из них имеют развлекательно-эпатажный характер, что часто граничит с вульгарностью. В то же время, занимаясь сексологией, психологией и просвещением, мы постоянно сталкивались с катастрофически низким уровнем сексуальной культуры в украинском обществе. Люди, зачастую, не знают даже собственной физиологии, а темы секса или табуированные, или считаются "неудобными". Стоит ли вообще вспоминать, что люди массово учатся заниматься сексом по "фильмам для взрослых", которые невероятно далеки от реальности", — говорят они.
Перед входом в будущий музей уже открылась эротическая кофейня.