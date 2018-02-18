Стало известно, где в Киеве планируют открыть музей секса

В Киеве весной планируется открытие музея секса Sex.Ed.Museum, заявили его основатели Дмитрий Свиридов и Юлиана Толкачева.

Новое заведение откроется на Подоле, однако точный адрес будет назван позже, пишет The Village.

"Изучая опыт зарубежных заведений, мы обратили внимание, что большинство из них имеют развлекательно-эпатажный характер, что часто граничит с вульгарностью. В то же время, занимаясь сексологией, психологией и просвещением, мы постоянно сталкивались с катастрофически низким уровнем сексуальной культуры в украинском обществе. Люди, зачастую, не знают даже собственной физиологии, а темы секса или табуированные, или считаются "неудобными". Стоит ли вообще вспоминать, что люди массово учатся заниматься сексом по "фильмам для взрослых", которые невероятно далеки от реальности", — говорят они.

Перед входом в будущий музей уже открылась эротическая кофейня.