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Статус участника боевых действий получили уже более 230 тысяч военнослужащих

Сегодня, 19:15

Государственными наградами награждено более 80 тысяч человек.

удостоверение участника АТО
Через АТО и ООС прошла масса военных
Статус "УБД" - участника боевых действий, уже предоставлен более, чем 230 тыс. военнослужащих и работников Вооруженных Сил Украины.

Как сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник Укринформу, это не окончательная цифра.

"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 234 тысячи военнослужащих и работников ВСУ -  участников АТО", - сообщил он.

Также, по информации Департамента кадровой политики МОУ, с начала проведения боевых действий на Донбассе госнаградами Украины награждены 80 тысяч 217 военнослужащих, поощрительными отличиями МОУ - 54 тысячи 555 военнослужащих и работников ВСУ- участников боевых действий.

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Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно освобождения от военной службы граждан, которые являются студентами или аспирантами дневной формы обучения.

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Теги:  
Украина, УБД, боевые действия, статус, участник, ВСУ, МОУ, Минобороны, награда
ПО МАТЕРИАЛАМ:УКРИНФОРМ
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