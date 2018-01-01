Статус участника боевых действий получили уже более 230 тысяч военнослужащих

Государственными наградами награждено более 80 тысяч человек.
Как сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник Укринформу, это не окончательная цифра.
"На сегодняшний день статус участника боевых действий получили 234 тысячи военнослужащих и работников ВСУ - участников АТО", - сообщил он.
Также, по информации Департамента кадровой политики МОУ, с начала проведения боевых действий на Донбассе госнаградами Украины награждены 80 тысяч 217 военнослужащих, поощрительными отличиями МОУ - 54 тысячи 555 военнослужащих и работников ВСУ- участников боевых действий.
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Напомним, ранее Верховная Рада приняла за основу и в целом проект закона о внесении изменений в закон Украины "О воинской обязанности и военной службе" относительно освобождения от военной службы граждан, которые являются студентами или аспирантами дневной формы обучения.
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