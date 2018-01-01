Стычки и ссоры. Киевляне перекрывали дорогу из-за незаконного строительства: видео

Между водителями и активистами вспыхивали конфликты.

Киевляне перекрывали дорогу Скриншот

В знак протеста из-за незаконной застройки в Киеве жители Святошинского района перекрыли Житомирскую трассу.

Местные жители были убеждены, что возведение многоэтажки на пересечении улицы Львовской и Живописной может навредить другим объектам рядом, говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что осенью прошлого года активисты выходили защищать тогда еще сквер, вокруг которого застройщик возвел забор, но встретили сопротивление со стороны парней спортивного телосложения. Тогда в ход пошли кулаки и дымовые шашки, строительство не прекратили. Жители же утверждают, что под землей есть плавуны, поэтому возводить столь крупный объект на таком сомнительном грунте крайне опасно.

Полиция долгое время не ехала на вызов о перекрытии дороги, поэтому каждые несколько минут между водителями и активистами вспыхивали конфликты. Правоохранители прибыли только через 40 минут после вызова, но люди заверили, что действуют в рамках закона. Свою акцию киевляне назвали предупредительной и наконец разблокировали трассу. Но если местная власть на них не обратит внимание, протестующие пригрозили перекрыть одну из главных трасс страны в будний день.

Напомним, ранее сообщалось о драке с "титушками" на стройке в Киеве.