Тариф на транзит газа: "Нафтогаз" предложит "Газпрому" переговоры

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование о пересмотре тарифа на транзит газа.
Глава правления украинской компании Андрей Коболев заявил, что транзитный контракт требует пересмотра с российской стороной. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.
"Теперь надо пересмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. "Нафтогаз" намерен в ближайшее время предложить "Газпрому" начать переговоры по этому вопросу", - сказал Коболев.
Руководитель госкомпании убежден, что арбитражное решение ускорит реформирование рынка газа в стране и укрепит позиции "Нафтогаза" в будущем.
Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. Сумма выплаты составит 2, 56 миллиарда долларов.