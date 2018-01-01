Тариф на транзит газа: "Нафтогаз" предложит "Газпрому" переговоры

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование о пересмотре тарифа на транзит газа.

Андрей Коболев намерен инициировать переговоры с "Газпромом" УНИАН

Стокгольмский арбитраж не удовлетворил требование НАК "Нафтогаз Украины" на пересмотр тарифа на транзит в контракте с ПАО "Газпром" , поскольку заявка не соответствовала процессуальным требованиям.

Глава правления украинской компании Андрей Коболев заявил, что транзитный контракт требует пересмотра с российской стороной. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Теперь надо пересмотреть транзитный контракт с учетом арбитражного решения и требований европейского и украинского законодательства. "Нафтогаз" намерен в ближайшее время предложить "Газпрому" начать переговоры по этому вопросу", - сказал Коболев.

Руководитель госкомпании убежден, что арбитражное решение ускорит реформирование рынка газа в стране и укрепит позиции "Нафтогаза" в будущем.

Напомним, Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования "Нафтогаза" о компенсации за недопоставленные "Газпромом" объемы газа для транзита. Сумма выплаты составит 2, 56 миллиарда долларов.