"Газпром" утихомиренный. В "Нафтогаз" перестали приходить счета за газ для террористов

Российская энергетическая корпорация и газовый монополист "Газпром" перестал присылать счета национальному холдингу "Нафтогаз Украины" за поставленный на временно оккупированные территории Донбасса газ.

Такую информацию во время энергетического форума озвучил главный коммерческий директор холдинга Юрий Витренко, сообщает агентство "УНИАН".

"Да, это правда", - сказал топ-менеджер "Нафтогаза" в ответ на вопрос о прекращении "Газпромом" выставления счетов.

Напомним, ранее в "Нафтогазе" рассказали о том, при каких условиях будут возобновлены закупки газа у "Газпрома".