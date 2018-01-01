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"Толпы туристов". В Сети показали пустые пляжи Крыма: фото

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1 / 6 Пользователи соцсети показали пустующие пляжи Крыма (Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крим)

Пользователи отмечают, что на полуострове осталось крайне мало камер наружного видеонаблюдения.

Крым
Пользователи соцсети показали пустующие пляжи Крыма Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крим
В аннексированном Россией украинском Крыму в преддверии майских праздников не наблюдается наплыв туристов, несмотря на хорошую погоду и продолжительные выходные.

В Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крим опубликованы фотографии пустых пляжей полуострова.

"В Крыму мало веб-камер, которые работают. С каждым годом меньше", - говорится в сообщении.

Пользователь Kosstik показал снимки порта Кавказ, иронично подчеркивая, что на майские Крым заполонили туристы.

"Есть одна рабочая камера. Прекрасно видно "толпы туристов", которые" понаехали "на майские", - подчеркнул он.

Напомним, ранее пользователей Сети разозлили снимки пейзажей аннексированного Крыма с пляжами, обнесенными решетчатыми заборами.

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Теги:  
Крым, пляжи, туристы, камеры
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