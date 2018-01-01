"Толпы туристов". В Сети показали пустые пляжи Крыма: фото

Пользователи отмечают, что на полуострове осталось крайне мало камер наружного видеонаблюдения.
В Twitter-аккаунте RoksolanaToday&Крим опубликованы фотографии пустых пляжей полуострова.
"В Крыму мало веб-камер, которые работают. С каждым годом меньше", - говорится в сообщении.
Пользователь Kosstik показал снимки порта Кавказ, иронично подчеркивая, что на майские Крым заполонили туристы.
"Есть одна рабочая камера. Прекрасно видно "толпы туристов", которые" понаехали "на майские", - подчеркнул он.
Напомним, ранее пользователей Сети разозлили снимки пейзажей аннексированного Крыма с пляжами, обнесенными решетчатыми заборами.
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