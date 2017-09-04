Крымчане "объевропились". В маршрутках торгуют безвизом с ЕС, опубликованы фото

В оккупированном Симферополе в маршрутках крымчанам предлагают легально получил украинский заграничный паспорт и безвизовый режим с Евросоюзом.

Об этом написала блогер RoksolanaToday&Крым в Twitter.

"Спрос рождает предложение. Россия, добавь скреп! Крымчане что-то объевропились. В симферопольских маршрутках торгуют безвизом в Европу", — отметила блогер, прикрепив фото.

Спрос рождает предложение

Россия,добавь скреп! Крымчане что то объевропились

В симферопольских маршрутках торгуют безвизом в Европу pic.twitter.com/ECXDxIj0a6 — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 4 вересня 2017 р.

Кроме того, блогер под ником "Крымский бандеровец" показал фото четвертого бархатного несезона из оккупированного Крыма.

"Четвёртый бархатный несезон продолжается. На фото Карасан (Партенит) 3 сентября. Тем временем "Гоблин" спешно рисует отчёт о 6 млн туристах, — написал он.

Крым. Четвёртый бархатный несезон продолжается. На фото Карасан (Партенит) сегодня. Тем временем Гоблин спешно рисует отчёт о 6 млн туристах pic.twitter.com/E76ZS9MsWF — КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) 3 вересня 2017 р.

Ялта набережная

В бархатный сезон тут только НОД и гуляет... pic.twitter.com/Hrknen7ZnH — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) 3 вересня 2017 р.





Ранее российский финансист и блогер Слава Рабинович написал, что подконтрольный РФ Крым "является оккупационной помойкой, а не туристическим направлением", и там ситуация будет ухудшаться.