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"Тормоз под каблуком": В Киеве девушка на BMW устроила курьезное ДТП

Сегодня, 20:51
ДТП Каблук < >
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1 / 2 (Dtp.kiev.ua)

Инцидент произошел в Деснянском районе столицы Украины.

В Киеве в районе улицы Братиславская произошло дорожно-транспортное происшествие с участие автомобиля BMW с польскими номерами.

Как сообщает портал Dtp.kiev.ua, машина зацепила на парковке строительного супермаркета четыре автомобиля и влетела в магазинную витрину. Девушка, находившаяся за рулем BMW объяснила свои опансные автоманевры тем, что у нее запал каблук на туфле и она поэтому не успела вовремя затормозить.

Напомним, ранее в Киеве сильно пьяный автомойщик угнал джип и устроил ДТП.

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Теги:  
Киев, BMW, ДТП, авария, девушка, каблук
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