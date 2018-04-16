В Киеве сильно пьяный автомойщик угнал джип и устроил ДТП, фото

В понедельник, 16 апреля, в Киеве сильно пьяный автомойщик угнал джип и на светофоре протаранил микроавтобус, злоумышленник пытался скрыться, полицейские нашли его сидящим под столбом.

Авария произошла в Подольском районе на перекрестке ул. Мостицкой и Наталии Ужвий, сообщает "Эспрессо".

"… угнал с мойки Mercedes G-Class и во время езды не справился с управлением. На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автовор протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos", — отметило издание.

Нарушитель прошел проверку на "Драгере". После нее стало известно, что в крови злоумышленника содержание алкоголя в десять раз превышало норму — составляло 2 промилле.

Ранее сообщалось, что в Киеве глава подразделения детективов Национального антикоррупционного бюро совершил ДТП, в результате которого 23-летняя студентка столичного вуза попала в больницу, а позже умерла.