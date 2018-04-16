В Киеве сильно пьяный автомойщик угнал джип и устроил ДТП, фото

Авария произошла на Подоле, у злоумышленника в крови обнаружены 2 промилле алкоголя.
Авария произошла в Подольском районе на перекрестке ул. Мостицкой и Наталии Ужвий, сообщает "Эспрессо".
"… угнал с мойки Mercedes G-Class и во время езды не справился с управлением. На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый автовор протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos", — отметило издание.
Нарушитель прошел проверку на "Драгере". После нее стало известно, что в крови злоумышленника содержание алкоголя в десять раз превышало норму — составляло 2 промилле.
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