"Ты задрачиваешь". В Харькове патрульная врезалась в остановленное для проверки авто

Харьковская полицейская показала средний палец.

В Харькове патрульная протаранила авто Скриншот

Одна из патрульных полицейских в Харькове врезалась в автомобиль, который сама же остановила для проверки документов у водителя.

Соответсвующее видео было опубликовано на странице "Брати Яковлеви" в Twitter.

"В Харькове полиция сказала человеку, что он ее "задрачивает", показала средний палец, села в патрульную машину, газанула и врезалась в машину, которую она же несколько минут назад остановила, чтобы проверить документы! Что вы скажете?" — говорится в сообщении на странице "Брати Яковлеви" в Twitter.

У Харкові поліція сказала людині, що він її "задрачивает", показала середній палець, сіла в патрульний автомобіль, натиснула на газ і врізалася в автомобіль, який вона ж кілька хвилин тому, зупинила для перевірки документів!

Що скажете?



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Как пояснили KHARKIV Today в пресс-службе Управления патрульной полиции Харькова, по этому факту идет служебное разбирательство. Эта процедура, по словам правоохранителей, может длиться около месяца.

Напомним, в Сумах копы измывались над бездомным.

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