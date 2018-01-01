Убийство журналиста Веремия: суд постановил арестовать Крысина

Задержанный останется под стражей до 29 мая.

Юрия Крысина арестовали на два месяца Фото: hromadskeradio.org

Дарницкий районный суд Киева 29 марта избрал Юрию Крысину меру пресечения.

Как сообщает Громадське ТБ, фигурант дела о похищении и пытках майдановцев оставлен под стражей на два месяца без права внесения залога.

По информации сообщения, прокуратура назвала четыре основные основания для избрания такой меры пресечения: продолжение преступной деятельности, влияние на других участников процесса, препятствование следственным действиям путем уклонения от судов и возможный риск побега.

Напомним, Юрия Крысина обвиняют, в частности, в причастность к убийству во время Евромайдана журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. В декабре 2016 года Апелляционный суд Киева освободил обвиняемого из-под стражи.

В начале марта возле Дарницкого райсуда Киева активисты "Национальных дружин" и националистической организации С14 забросали снежками, заплевали и несколько раз ударили обвиняемого.