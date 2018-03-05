Забросали снежками, заплевали, несколько раз ударили. В Киеве у суда националисты атаковали Крысина

В понедельник, 5 марта, возле Дарницкого районного суда Киева активисты "Национальных дружин" и националистической организации С14 забросали снежками, заплевали и несколько раз ударили Юрия Крысина, обвиняемого в противодействии участникам Революции Достоинства (Евромайдан).

Возможного злоумышленника атаковали на выходе из здания райсуда, пишет УНИАН со ссылкой на данные собственного корреспондента.

"… после очередного заседания активисты начали бросаться в него комками снега и несколько раз ударили, а также постоянно плевали в него. Сам Крысин никоим образом не противодействовал этому. Инцидент произошел на отрезке от здания суда до остановки общественного транспорта, где Крысин сел в маршрутку и уехал", — отметило агентство.

По его данным, нападавшие также нецензурно выражались в адрес обвиняемого. Во время атаки Крысина сопровождали двое правоохранителей, а вслед за активистами шли и наблюдали за происходящим около 20 правоохранителей, но они не вмешивались в происходящее.

Мужчина не выходил из помещения суда после заседания более часа. Перед тем, как Крысин появился на улице, один из координаторов активистов просил всех не бросать в него снежками и не бить, чтобы у обвиняемого не было возможности избежать следующего заседания под предлогом того, что после избиения он лечится.

"… корреспондент УНИАН стал свидетелем разговора нескольких активистов, один из которых заявлял, что до сегодняшнего дня не знал, кто такой Крысин, а другому не было известно о сегодняшнем решении Дарницкого райсуда", — говорится в материале.

Сегодня Дарницкий райсуд объявил перерыв до 15 марта в подготовительном заседании по обвинению Крысина и Сергея Чемеса в противодействии евромайдановцам и похищении людей в январе 2014 года. В то же время суд решил продлить срок содержания Чемеса под стражей до 3 мая.

Напомним, Юрия Крысина обвиняют, в частности, к причастность к убийству во время Евромайдана журналиста газеты "Вести" Вячеслава Веремия. В декабре 2016 года Апелляционный суд Киева освободил обвиняемого из-под стражи.