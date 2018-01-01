Украина откроет визовые центры в России

Всего будут открыты 56 таких центров.

РИА Новости Украина

До 1 августа этого года Украина откроет визовые центры в восьми городах России.

"В период с 15 июня до 1 августа в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут предоставлять услуги иностранцам в сфере приема просьб при оформлении виз для въезда в Украину", - сообщил в четверг департамент консульской службы МИД Украины в Facebook.

Всего будут открыты 56 таких центров, из них восемь - в России (Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Казани и Екатеринбурге).

В МИД заявили, что иностранцы, проживающие в странах расположения центров, смогут подать документы для оформления украинских виз в "удобном формате" и, по желанию, получить ряд дополнительных услуг (изготовление фотографий, перевод и копирование документов, оформление полисов медицинского страхования, курьерские услуги, СМС-информирование, обслуживание в залах повышенной комфортности).

Между Россией и Украиной действует безвизовый режим, однако с 1 января 2018 года в Украине введен биометрический контроль при пересечении границы иностранными гражданами, включая граждан РФ. Попасть в страну можно только по биометрическому паспорту. Кроме того, въезжающих в Украину обязали сдавать отпечатки пальцев.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram