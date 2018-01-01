Украинские бойцы остановили наступление боевиков ценой своей жизни: ВСУ понесли потери

В свою очередь террористы также понесли значительные потери и были вынуждены отступить.

ВСУ несут потери. "ТСН"

21 мая на Донбассе украинская армия понесла потери.

Позиции украинских военных в районе населенного пункта Южное в Донецкой области атаковала диверсионно-разведывательная группа боевиков. В результате погибли двое украинских воинов, в том числе и командир противодиверсионной группы Андрей Маслов. Еще четверо бойцов были ранены, их доставили в госпиталь.

Как сообщает пресс-служба 24 ОМБр имени короля Даниила, атака на позиции ВСУ произошла утром в понедельник, 21 мая.

"Была обнаружена диверсионная группа противника в количестве до 10 человек. Противодиверсионный резерв бригады выдвинулся на перехват ДРГ, остановив ее продвижение и отбросив врага от позиций защитников Украины", — отмечается в сообщении.

В свою очередь террористы также понесли значительные потери. Они были вынуждены отступить под прикрытием минометного огня.

Напомним, 21 мая подразделения ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой. Сначала сообщалось о потерях наших солдат на Донбассе, однако во второй половине дня ситуация резко изменилась.

Ранее сообщалось, что под Горловкой Донецкой области российские оккупационные войска попытались штурмовать позиции украинских военнослужащих.

Несмотря на их попытки, 17 мая украинские военные улучшили тактическое положениеобороны на Горловском направлении.

За последние сутки наблюдается обострение ситуации на Донбассе. Так, за прошедшие сутки, 20 мая, боевики нарушили режим прекращения огня 55 раз. При этом они 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Утром 21 мая в Торецке Донецкой области террористы обстреляли Центр социально-психологической реабилитации, в котором находились 28 детей.

Как сообщалось, вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа батальона "Донбасс" после боя захватила в плен троих боевиков.

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