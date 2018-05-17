Силовики отразили штурм боевиков под Горловкой: в штабе ООС назвали вражеские потери

Под Горловкой Донецкой области российские оккупационные войска попытались штурмовать позиции украинских военнослужащих.

Силы Объединенных сил отбили атаки, противник понес потери — 5 человек убитыми и 8 ранеными, сообщил представитель пресс-центра Объединенных сил капитан Александр Петрук, говорится в сообщении пресс-службы штаба Операции Объединенных сил в Facebook.

"На Горловском направлении противник предпринял ведение штурмовых действий. Все атаки врага были отбиты. По данным разведки, противник понес потери — 5 человек убитыми и 8 ранеными", — заявил Петрук.

По его словам, в ходе боя один из украинских военнослужащих получил осколочное ранение. Противник вел плотный огонь по опорному пункту, отсекая возможность предоставления раненому первой медицинской помощи. Рискуя собственной жизнью, эвакуировать боевого собрата принял решение командир отделения сержант Назар Котис. Его боевая машина под огнем противника совершила маневр и под прикрытием огня своего подразделения экипаж спас раненого воина.

Личный состав отделения сержанта Котиса командованием воинской части представлен к наградам.

Ранее Павел Жебривский написал, что утром 17 мая боевики обстреляли школу в Светлодарске, пострадал гражданский, который на своем авто проезжал мимо ученого заведения.

Напомним, 16 мая, на Донбассе в районе операции Объединенных сил ситуация усложнилась, погибли двое украинских воинов.