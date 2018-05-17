Украинские военные взяли под контроль еще один населенный пункт на Донбассе: видео

На Донбассе украинские военные улучшили тактическое положение обороны на Горловском направлении.

"Спланированы, подготовлены и реализованы действия героев первого механизированного батальона, разведывательной роты бригады позволили обеспечить безопасность жителям населенного пункта Пивденне (Чигири) и сорвать коварные намерения врага. Объединенные силы и в дальнейшем будут делать все для укрепления рубежей обороны, недопущение продвижения оккупанта в глубину нашей обороны", — говорится в сообщении штаба ООС.

Пресс-служба 24-й ОМБР имени короля Данила сообщает: "Обстановка, сложившаяся в районе н.п.Пивденне, что находится в полосе ответственности 24-й ОМБр из состава Объединенных сил, по состоянию на 17.05.2018 года

В первых числах апреля противник активизировался в населенном пункте Пивденне в следующих направлениях:

НВФ (незаконные вооруженные формирования), с периодичностью 2 раза в неделю, в количестве до мотострелкового взвода прибывали в н.п.Пивденне, с целью проверки местного населения на лояльность к украинской власти и демонстрационного показа своего присутствия в нем.

С середины апреля 2018 он выставил секреты на восточных окраинах н.п.Пивденне.

Данная информация была подтверждена при проведении разведывательных мероприятий силами и средствами Объединенных сил.

На основе предложений начальника разведки бригады и замысла командира батальона, штабом бригады был разработан план, о взятии под свой контроль н.п. Пивденне.

Нужно отметить, что логистическое и оперативное обеспечение и контроль за выполнением определенных задач осуществлялись непосредственно командованием Объединенных сил. Была оказана своевременная и необходимая помощь подразделениям бригады, которые выполняли поставленную задачу.

В 02.00 8 мая 2018 г. личный состав разведывательных подразделений бригады приступил к выполнению данного плана.

По состоянию на 06.00 8 мая 2018 подразделения бригады вышли на восточные окраины н.п.Пивденне.

Во время выполнения 1-го этапа (взятие н.п. Пивденне под свой контроль) потерь личного состава бригада не понесла. Потери противника составили: безвозвратные - 1, санитарные - 1.

Начиная с 11.00 8 мая 2018 противник, действиями ДРГ и периодическим нанесением огневого поражения по подразделениям бригады, которые находятся на огневых позициях, пытается вытеснить их из н.п. Пивденне

Огнем подразделения бригады нанесли противнику значительные потери: как минимум 15 человек убитыми и ранеными.

В настоящее время ситуация в н.п. Пивденне сложная, но контролируемая. Боевая задача, по удержанию н.п. Пивденне, выполняет сводное подразделение от 24-й ОМБр.

Противник осуществляет постоянные попытки локальных штурмовых действий по вытеснению наших подразделений из указанного населенного пункта.

За период с 08.05 по 17.05 на данном направлении легкое ранение получил один военнослужащий.

Бойцы, которые выполняли боевые задачи, за проявленное мужество и преданность Родине уже поощрены наградами Министерства обороны и начальника Генерального штаба - Главнокомандующего ВС Украины, а также часть офицеров, сержантов и солдат представлены к государственным наградам.

Действия подразделений бригады поддерживают соответствующие силы и средства старшего начальника из состава Объединенных сил".

Напомним, ранее сообщалось, что под Горловкой Донецкой области российские оккупационные войска попытались штурмовать позиции украинских военнослужащих.