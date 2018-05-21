"Там все в корне поменялось": появились новые подробности наступления ВСУ на Донбассе

21 мая подразделения ВСУ пошли в танковое наступление под Горловкой.

Сначала сообщалось о потерях наших солдат на Донбассе, однако во второй половине дня ситуация резко изменилась.

"В зоне Операции Объединенных Сил, один из пехотных батальонов одной из бригад ВСУ, из-за систематических обстрелов со стороны сепаратистов, был просто вынужден улучшить и обезопасить свои передовые позиции. В результате переноса своих опорников, батальон продвинулся вперед более чем на 2 км и закрепился на новых рубежах и высотах, получив на том участке фронта тактическое преимущество", – написал он волонтер Юрий Мысягин в своем Facebook.

По его словам, "теперь там все в корне поменялось и угроза жизни теперь для сепаратистов".

"И никаких нарушений, все в рамках Минских договоренностей", – резюмировал волонтер.

Ранее сообщалось, что под Горловкой Донецкой области российские оккупационные войска попытались штурмовать позиции украинских военнослужащих.

Несмотря на их попытки, 17 мая украинские военные улучшили тактическое положениеобороны на Горловском направлении.

За последние сутки наблюдается обострение ситуации на Донбассе. Так, за прошедшие сутки, 20 мая, боевики нарушили режим прекращения огня 55 раз. При этом они 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.

Утром 21 мая в Торецке Донецкой области террористы обстреляли Центр социально-психологической реабилитации, в котором находились 28 детей.

Как сообщалось, вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа батальона "Донбасс" после боя захватила в плен троих боевиков.