После боя на Донбассе украинские бойцы захватили в плен трех боевиков

Вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа батальона "Донбасс" после боя захватила в плен троих боевиков.

"Поздним вечером 20 мая разведывательно-диверсионная группа 46 отдельного штурмового батальона "Донбасс" из состава Объединенных сил с целью выявления огневых средств противника, которые ведут обстрелы мирных населенных пунктов, выполняла боевую задачу в тылу противника. В ходе рейда был обнаружен наблюдательный пост противника. Во время короткого боя, один боевик был уничтожен, трех захвачены в плен", — сообщил штаб Операции Объединенных сил на своей странице в Facebook.

Потерь среди наших воинов нет, уточнили в штабе.

Пленные и их личное оружие переданы сотрудникам СБУ из состава Объединенных сил. Сейчас продолжаются следственные действия.

Командира группы и личный состав, которые участвовали в рейде, представлены к государственным наградам.

Напомним, за прошедшие сутки, 20 мая, боевики нарушили режим прекращения огня 55 раз. При этом они 19 раз применяли запрещенное Минскими договоренностями оружие.