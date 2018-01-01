Украину ждут сильнейшие снегопады

В ближайшие дни ожидается выпадение большого количества осадков.

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В Украине 8 и 9 февраля ожидаются сложные погодные условия, в том числе сильные снегопады.

Как сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, днем в четверг, 8 февраля, в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях прогнозируют сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега.

В пятницу сильный снег, метели и гололедица ожидаются в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях.

В Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях в пятницу будет сильный дождь и мокрый снег. В эти дни на территории страны усилится ветер до 15–20 м/с.

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"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных)", – отметили в ведомстве.

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В то же время в Укргидрометцентре предупредили, что снег в эти дни будет мокрым, к нему прибавится и голодедица. По данным метеослужбы днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях будет сильный дождь и мокрый снег, местами гололед, налипание мокрого снега, а скорость ветра составит 15-20 м/с.

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9 февраля в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами в Киевской и Черниговской областях – сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели, на дорогах гололедица.