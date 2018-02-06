Спасатели предупреждают: на Украину надвигается мощный циклон

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций предупреждают, что в ближайшие дни в Украине ожидается осложнение погодных условий.

Как сообщили в пресс-центре службы, днем 8 февраля в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской областях сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед, налипание мокрого снега.

"В течение 9 февраля: в Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, местами Киевской и Черниговской областях сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, метели (прирост снежного покрова 10-20 см), на дорогах гололедица, в Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Харьковской областях сильный дождь и мокрый снег, местами гололед и налипание мокрого снега, на дорогах гололедица", — говорится в сообщении спасателей.

Кроме того, в ГСЧС также предупредили, что 8 и 9 февраля в Украине будет усиление ветра до 15-20 м / с.

"Такие погодные условия могут привести к нарушению и прекращению движения транспорта на отдельных участках дорог, работы электрических сетей, коммунального хозяйства в большинстве областей страны (кроме южных)", — сообщили в ГСЧС.

Напомним, 4 февраля сильный снегопад засыпал западные регионы Украины. На Львовщине непогода парализовала движение по трассе Киев-Чоп. 220 населенных пунктов остались без света. А на Ровенщине за сутки выпала полумесячная норма осадков.