Укрзализныця запускает поезд из Киева в три европейских столицы: названа цена билета

Чиновники отчитались о закупке железнодорожного состава.

Из Киева будет ходить "поезд четырех столиц" Фото: Facebook/пресс-центр Укрзализныци

Министерство инфраструктуры запустит новый железнодорожный маршрут из Киева в Ригу, который будет курсировать через Минск и Вильнюс.

"УЗ уже закупила 28 новых пассажирских вагонов у Крюковского вагоностроительного завода, которые будут в ближайшее время курсировать в направлении Киев-Минск-Вильнюс-Рига. Стоимость билета в купейном вагоне в Ригу составит около 1855 грн (59 евро)" – написал в Facebook заместитель министра Юрий Лавренюк.

Чиновник назвал этот маршрут "поездом четырех столиц" и железнодорожным "лоукостом". Он отметил, что указ об учреждении маршрута уже подписал министр инфраструктуры Владимир Омелян.

Фото: Facebook/Юрий Лавренюк

Напомним, с 25 марта Укрзалицныця запустила железнодорожный маршрут, который позволит в течение всего года обеспечивать транспортную связь между столицей, Азовским морем и областями Донбасса. Новый поезд соединит города Киев-Бердянск-Покровск.