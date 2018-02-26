Самым прибыльным маршрутом "Укрзализныци" за год стал поезд на Москву

В минувшем году наиболее прибыльным для госкомпании "Укрзализныця" стал поезд №5/6 "Киев – Москва".

По данным госкомпании, поезд принес прибыль в размере 154,5 млн гривен, сообщает "Экономическая правда".

В топ-5 самых прибыльных направлений также вошли поезда "Одесса – Москва" и "Киев - Санкт-Петербург". На этих направлениях "Укрзализныця" получила 98,76 млн гривен и 20,63 млн гривен соответственно.

Однако в целом в минувшем году поезда дальнего следования госкомпании были крайне убыточными − на 3,575 млрд гривен

Самый большой "минус" был на таких маршрутах: "Мариуполь – Львов", "Измаил – Одесса", и "Киев – Рахов".

По мнению экспертов, рекордную прибыль от российского направления частично можно объяснить высокими ценами на билеты.

К примеру, билет в купейный вагон по состоянию на конец зимы 2018-го на поезд "Киев-Москва" в одну сторону стоит 3,1 тысяч гривен, а "Одесса-Москва" – 3,9 тысяч гривен.

Напомним, ранее в "Укразализныце" рассказали, когда в Украине стоит ждать подорожания билетов на поезда.