Умер "человек-эпоха". Порошенко отреагировал на смерть Киры Муратовой

Президент подчеркнул, что взгляду на этот мир украинского режиссера аплодировали самые взыскательные критики.
Было большой честью жить в одно время с ней, написал глава государства на странице в Facebook.
"Чрезвычайно талантливый режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на этот мир аплодировали самые взыскательные критики. Ее талант отмечали на престижных кинофестивалях", — отметил украинский лидер.
Напомним, Кира Муратова умерла 6 июня на 84 году жизни. В 80 лет она заявила о завершении карьеры, жила в Одессе. Причины смерти режиссера пока неизвестны.
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