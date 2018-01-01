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Умер "человек-эпоха". Порошенко отреагировал на смерть Киры Муратовой

Сегодня, 07:17

Президент подчеркнул, что взгляду на этот мир украинского режиссера аплодировали самые взыскательные критики.

Кира Муратова
Президент прокомментировал смерть Киры Муратовой Instagram Кира Муратова
Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества умершего украинского режиссера Киры Муратовой.

Было большой честью жить в одно время с ней, написал глава государства на странице в Facebook.

"Чрезвычайно талантливый режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на этот мир аплодировали самые взыскательные критики. Ее талант отмечали на престижных кинофестивалях", — отметил украинский лидер.

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Президент прокомментировал смерть Киры Муратовой Скриншот с facebook.com/petroporoshenko

Напомним, Кира Муратова умерла 6 июня на 84 году жизни. В 80 лет она заявила о завершении карьеры, жила в Одессе. Причины смерти режиссера пока неизвестны.

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Теги:  
Кира Муратова, Петр Порошенко
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