Умер "человек-эпоха". Порошенко отреагировал на смерть Киры Муратовой

Президент подчеркнул, что взгляду на этот мир украинского режиссера аплодировали самые взыскательные критики.

Президент прокомментировал смерть Киры Муратовой Instagram Кира Муратова

Президент Петр Порошенко выразил соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества умершего украинского режиссера Киры Муратовой

Было большой честью жить в одно время с ней, написал глава государства на странице в Facebook.

"Чрезвычайно талантливый режиссер, человек-эпоха. Ее взгляду на этот мир аплодировали самые взыскательные критики. Ее талант отмечали на престижных кинофестивалях", — отметил украинский лидер.

Президент прокомментировал смерть Киры Муратовой Скриншот с facebook.com/petroporoshenko

Напомним, Кира Муратова умерла 6 июня на 84 году жизни. В 80 лет она заявила о завершении карьеры, жила в Одессе. Причины смерти режиссера пока неизвестны.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram