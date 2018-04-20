В Bloomberg прогнозируют снижение количества населения Украины к 2050 году

Эксперты отмечают, что пополнить количественный резерв за счет мигрантов проблематично.

Украинцев становится все меньше и меньше Фото: hyser.com.ua

Аналитики подсчитали, что к 2050 году население Украины станет меньше на 36%.

"Учитывая такой негативный тренд для стран Балтии, еще хуже ситуация только в Молдове и Украине, которые к 2050 году потеряют 51% и 36% своего населения соответственно", - сообщает Bloomberg.

Експерты агентства подчеркивают, что Украина находится в числе тех стран Европы, которые враждебно настроены по отношению к мигрантам, поэтому даже таким образом увеличить количество населения пока представляется сложным.

"Так, 9 из 10 стран с самым низким уровнем восприятия иностранных мигрантов -к страны бывшего "восточного блока", среди которых 3 балтийские государства", - сообщает Bloomberg.

Напомним, по данным Госстата, численность населения Украины только за январь 2018 года сократилась на 21 500 человек. По состоянию на 1 февраля 2018 года на территории страны проживает 42 364 900 граждан.