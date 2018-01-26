Население Украины может сократиться на 6,6 млн человек до 2050 года — ООН

Население Украины до 2050 года может сократиться на 6,6 млн человек.

Об этом говорится в отчете "Перспективы мирового народонаселения" за 2017 год, подготовленном Организацией Объединенных Наций.

В сообщении говорится, что низкая рождаемость в Украине приведет к сокращению численности населения на 15% уже до 2050 года.

По оценкам ООН, численность населения Украины составляет 44,223 млн человек (20,446 млн мужчин и 23,777 млн женщин).

Также сообщается, что подобная ситуация будет наблюдаться в ряде европейских стран — Болгарии, Хорватии, Латвии, Литве, Польше, Молдове, Румынии и Сербии, пишет РБК-Украина.

Кроме того, Украина, Россия и Молдова со средней продолжительностью жизни в 70-71 лет существенно отстают от среднеевропейского уровня.

Напомним, В Украине численность населения за 11 месяцев 2017 года уменьшилась с начала года на 181,5 тысяч человек и на 1 декабря составила 42 млн 403 тысяч человек.