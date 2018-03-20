В Госстате обнародовали пугающие цифры снижения численности населения Украины

Численность населения Украины только за январь 2018 года сократилась на 21 500 человек.

По состоянию на 1 февраля 2018 года на территории страны проживает 42 364 900 граждан. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.

Статистические данные исследователей демонстрируют, что на 100 умерших украинцев рожается всего 56 человек.

Напомним, ранее народный депутат Украины Михаил Папиев заявлял, что число постоянно проживающих в Украине граждан за последние годы сократилось на 10 миллионов человек. Несмотря на то что официальная статистика оценивает количество украинцев в 42 млн человек, в стране реально проживает около 32 млн человек.