В центре Луцка во время концерта мужчина поджег себя: видео 18+

Очевидцы происшествия отмечают, что самоубийце не понравилось внимание к себе со стороны полиции.

В центре Луцка горел мужчина Скриншот YouTube

На Театральной площади Луцка 13 мая около 21:00 во время концерта ко Дню матери мужчина осуществил в толпе акт самосожжения

Как сообщает местное издание Волынь 24, виновник инцидента начал дебоширить, вследствие чего к нему направились стражи порядка.

Однако, когда полицейские приблизились к хулигану, он облил себя легковоспламеняющимся веществом и дал огня с помощью зажигалки.

Находившиеся на площади люди начали тушить огонь на теле самоубийцы одеждой. Впоследствии мужчину с ожогами забрала карета скорой помощи.

Напомним, в немецком городе Мюнхен на центральной площади Мариенплац 54-летний мужчина совершил самосожжение. Полицейские нашли в его автомобиле две странных записки.

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