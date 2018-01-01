В ДТП на Полтавщине погиб помощник депутата от Оппоблока Вилкула

Сергей Маркаев работал консультатом у Вилкула на общественных началах.

Сергей Маркаев, согласно данным на сайте ВР, работал у народного депутата помощником-консультантом на общественных началах "Укринформ"

В Полтавской области на автодороге "Киев-Харьков" в дорожно-транспортном происшествии погиб помощник народного депутата от политической партии "Оппозиционный блок" александра Вилкула - Сергей Маркаев.

Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на полученную в отделе коммуникации Национальной полиции Полтавской области информацию.

"Вчера на автодороге "Киев-Харьков" в Великобагачанском районе произошло ДТП, где столкнулись автомобиль "Хюндай" с грузовым автомобилем "Даф". Вследствие столкновения водитель, который находился в автомобиле "Хюндай", погиб на месте ДТП. При погибшем было удостоверение консультанта народного депутата", - сказали в полиции Полтавщины.

Открыто уголовное производство, проводится досудебное расследование.

В то же время на своей странице в Facebook народный депутат Александр Вилкул написал, что в ДТП погиб Сергей Маркаев, который, согласно данным на сайте Верховной Рады, работал у народного депутата помощником-консультантом на общественных началах.

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