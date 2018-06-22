Смертельное ДТП, избиение. На Буковине водитель насмерть сбил подростка-велосипедиста

В среду, 20 июня, в селе Лукавцы Черновицкой области (Буковина) 26-летний водитель на автомобиле BMW с иностранной регистрацией наехал на велосипедиста — 15-летнего местного жителя, который переезжал дорогу.

Пострадавший умер в машине скорой помощи, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

По данным ТСН, около десяти человек видели, как иномарка сбила подростка, возмущенные жители села набросились на водителя и начали избивать, от толпы его спасли полицейские.

"Медицинское освидетельствование показало, что водитель легковушки на момент совершения ДТП был трезв", — отметили в Нацполиции.

По факту случившегося начато производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 17 июня в Харькове водитель на микроавтобусе наехал на 7-летнюю девочку, пострадавшая умерла от полученных телесных повреждений. Узнать больше о смертельной аварии можно здесь.