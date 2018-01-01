В Генпрокуратуре закончили следствие о госизмене "прокурора-няши" Поклонской: детали

Информацию опубликовали в пресс-службе украинского надзорного ведомства.
Такое сообщение опубликовала пресс-служба украинского надзорного ведомства.
Согласно обнародованным данным, следователи ГПУ установили, что все вышеуказанные люди в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории Крыма, создали преступную организацию, имевшую своей целью насильственное свержение конституционного строя и изменение границ Украины, а также активно участвовали в них.
После того, как защитники подозреваемых ознакомятся с материалами досудебного расследования, обвинительный акт будет направлен в Апелляционный суд Киева – для дальнейшеего установления подсудности его рассмотрения.
Напомним, ранее Поклонскую назвали участницей имперской группировки внутри РПЦ.