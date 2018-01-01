В Госпрогранслужбе вину за арест украинского судна ФСБ возложили на капитана

На борту рыболовецкого сейнера находилось пять моряков.

Об этом в прямом эфире телеканала 112 заявил помощник руководителя ГПСУ Олег Слободян, добавив, что ответственность за задержание судна неподалеку от аннексированного Крыма сотрудниками ФСБ несет его капитан. В ГПСУ также сообщили, что судно было надлежащим образом оформлено и имело разрешения на вылов рыбы.

"Судно не оформлялось для выхода за линию государственной границы Украины, и сказать, каким образом и почему судно нарушило государственную границу Украины и оказалось в зоне, которая нами считается временно аннексированной Россией, пока трудно. Скорее всего, капитан судна принял такое решение и, нарушив границу Украины, отправился туда, где, по их мнению, будет лучше отлов, и пренебрег рисками быть задержанным пограничными силами страны-оккупанта", - заявил Слободян.

Он добавил, что украинских рыбаков в Крыму могут привлечь к административной ответственности за "нарушение границы РФ".

Напомним, российские пограничники задержали судно с пятью рыбаками из Очакова, их обвиняют в браконьерстве.

После задержания украинскими пограничниками судна "Норд" из Крыма командование российского Черноморского флота заявило, что готово обеспечить "безопасность судоходства" в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря.

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