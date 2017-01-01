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В Харькове освободили всех заложников, захвативший отделение почты задержан

Вчера, 20:36

Задержание нарушителя произошло без потерь, жертв и пострадавших.

Харьков, Укрпочта
В Харькове освободили всех заложников npu.gov.ua
В Харькове из помещения захваченного здания "Укрпочты" освобождены все заложники, злоумышленник задержан.

Об этом вечером 30 декабря сообщили в Нацполиции Украины.

"Операция по освобождению заложников, захваченных вооруженным мужчиной в помещении отделения "Укрпочты" в Харькове, завершена. Все люди, которые в течение дня удерживались внутри, освобождены", — сообщил глава НПУ Сергей Князев.

Он добавил, что задержание нарушителя произошло без потерь, жертв и пострадавших во время спецоперации.

Напомним, ранее было опубликовано видео из захваченного отделения "Укрпочты".
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Харьков, Укрпочта, захват, заложники, взрывчатка
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