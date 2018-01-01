В Херсоне пытались отбить у СБУ задержанного "депутата" из Крыма: видео

Потасовка состоялась перед заседанием городского суда Херсона.
"Вчера перед началом судебного заседания его родственники (задержанного, - ред.), адвокаты и пророссийские активисты устроили потасовку. Ничего критичного не произошло. Это можно назвать разве что инцидентом. Он, скорее, был эмоциональным. Сейчас все направлено в прокуратуру АРК Крым. Она будет принимать решения и квалифицировать их действия", — отметила Гитлянская в комментарии УНН.
Постоянный представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин проинформировал на своей странице в Facebook, что "в Херсоне группой лиц была осуществлена попытка отбить у работников ГУ СБУ в АРК недавно задержанное лицо, относительно которого избирали меру пресечения в Херсонском суде".
Напомним, 5 апреля, в Херсоне городской суд избрал меру пресечения задержанному "депутату" незаконного "городского совета" Евпатории, расположенной в захваченном Российской Федерацией Крыму.