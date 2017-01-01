В Киеве снова подорожают маршрутки

В салонах маршруток размещены пояснительные записки, в которых названы причины подорожания – цены на топливо и запчасти.

УНИАН

В киевских маршрутных такси снова подорожает проезд. Некоторые перевозчики уже подняли цену на 1—2 гривни, а некоторые обещает это сделать в ближайшее время.

Столичные перевозчики говорят, что вынуждены поднять цены в связи с подорожанием топлива, пишет "Слово и дело".

"Подорожало горючее и нам пришлось поднять стоимость проезда", — объясняют водители маршруток.

В частности, уже на гривну подорожал проезд в маршрутных автобусах № 201, соединяющих ст. м "Шулявская" — Южная с Никольской Борщаговкой, а также в маршрутках № 249, курсирующих от ст. м "Левобережная" через Русановку и Березняки к ж/д станции "Левый берег", теперь проезд на этих маршрутах обойдется киевлянам в 6 гривень.

До 7-ми гривен подорожала маршрутка № 455, сообщением жилой массив Виноградарь — Севастопольская площадь.

В 569-й маршрутке, соединяющей ст. м "Лукьяновская" с ДСК-3 на Отрадном, подорожание до 6 грн произойдет с 15 января.

В салонах этих маршруток размещены пояснительные записки, в которых названы причины подорожания – цены на топливо и запчасти.

Напомним, ранее сообщалось, что стоимость проезда в маршрутных такси в Киеве и области до конца 2017 года может существенно подорожать.